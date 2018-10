Boston-holdet knuste på udebane Los Angeles 5-1 og vandt dermed for niende gang den fornemste baseballtitel.

Los Angeles. Boston Red Sox sikrede sig natten til mandag dansk tid klubbens niende World Series-titel med en 5-1-sejr ude over Los Angeles Dodgers i den femte kamp i finaleserien af den amerikanske baseball-liga Major League.

Boston vinder dermed serien, hvor der spilles bedst af syv kampe, med 4-1.

Steve Pearce blev den helt store helt for Boston med to home runs. Han blev efter kampen kåret som den mest værdifulde spiller (MVP) i finaleserien.

Ud over Steve Pearce spillede pitcheren David Price en stor kamp for Boston. Han kunne således blandt andet notere fem strikeouts i syv innings. Kun tre af hans kast blev ramt af en af Dodgers' spillere.

David Price, der kom til Boston i 2016, var ikke overraskende lykkelig efter kampen.

- Dette er grunden til, at jeg kom til Boston. Jeg ved, det er et svært sted at spille og udfordrende med alt, hvad der foregår der, siger han.

- Jeg har været igennem meget i de tre år, jeg har været der, men dette er årsagen til, jeg kom, tilføjer han.

Det er andet år i træk, at Los Angeles Dodgers taber finaleserien. Sidste år blev det til et nederlag i syvende og afgørende kamp mod Houston Astros.

Dodgers' pitcher Clayton Kershaw skuffede endnu en gang på den største scene og kunne ikke føre hjemmeholdet til den sejr, der ville have tvunget serien ud i en sjette kamp i Boston.

Han betragtes som sin generations bedste pitcher, men blev skiftet ud i nattens kamp efter at have tilladt for mange løb.

/ritzau/AFP