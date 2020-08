Brian Laudrup behøver egentlig ikke mange ord for at forklare, at der venter en stor begivenhed i familien.

'Billedet siger alt,' konstaterer den tidligere danske landsholdsspiller kortfattet.

Og det er rigtigt. Det gør det billede, som han tirsdag har delt på Instagram.

Her kan man se Brian Laudrups søn Nicolai sidde på knæ og fri til sin kæreste ved en strandkant.

Det er den kommende brud, Sofie Sandberg, der oprindeligt har delt den glade nyhed på sin Instagram-profil med nogle begejstrede ord, der tydeligt indikerer, hvad hendes svar var:

'JA, JA, JA og atter JA. Jeg er høj på livet,' skriver hun. Se hele opslaget nederst i artiklen

Sofie Sandberg skriver videre, at frieriet fandt sted søndag, hvor Nicolai Laudrup 'valgte at give mig livets mest følelsesmæssige rutschebanetur' - det følges op med et: 'Det fik du mig fandme, skat'.

Af det foregående opslag på hendes Instagram-profil kan man samtidig se, at det var på parrets femårsdag, at det store spørgsmål søndag blev stillet i strandkanten.

Brian Laudrup og Mette Laudrup. Foto: Claus Fisker Vis mere Brian Laudrup og Mette Laudrup. Foto: Claus Fisker

Nicolai er Brian og Mette Laudrups ældste barn. Han har den fem år yngre lillesøster Rasmine, der også er i et fast forhold, med OL-dressurrytteren Cathrine Dufour.

Sidste år var der også bryllup i Laudrup-familien, da Michael Laudrup kunne føre sin datter Rebecca op ad gulvet i slotskirken på Holckenhavn Slot ved Nyborg. Her fik alle gæster lidt af en overraskelse i forbindelse med vielsen - det kan du læse mere om her.

