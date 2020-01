Cykellegenden Brian Holm var lørdag aften nomineret til 'Tryg Forsikring Årets Forbillede' ved 'Sport 2019' i Boxen i Herning.

Og det er en pris, der betyder meget for den tidligere cykelrytter, men ikke kun fordi han er nomineret.

Det fortalte 57-årige Holm til B.T. på den røde løber, som han var forbi inden showet:

»For mig personligt er det, hvad det er. Det er mere for sagen, altså kræften, at det betyder meget og er motiverende.«

Brian Holm var nomineret sammen med de to ishockeyspillere, Jon Lee-Olsen og Lars Eller. Og det var Holm, der blev udråbt som vinder.

I sejrstalen fortalte 57-årige Holm, at hvis du tror, du har det hårdt, så har du ikke oplevet kræft:

»Som eliteudøver så tror du, at du har det hårdt. Men hvis du har oplevet kræften, så ved du, at du kan gange hårdheden fra sporten med tusinde,« lød det på scenen.

Cykelikonet bad hele salen om at huske på, at et godt helbred ikke kan købes for penge.

Holm sluttede sin tale af med at sende en tanke til alle de mennesker, der ikke overlever den frygtindgydende sygdom:

»Jeg vil gerne sende en tanke til alle dem, der ikke overlever kræften. En tanke til deres efterladte.«

Brian Holm var nomineret til prisen, fordi han selv har kæmpet med kræft efter sin profesionelle cykelkarriere.

Holm gør en masse velgørenhedsarbejde, og det kulminerer hvert år, når han afholder en cykellejr for kræftramte børn.