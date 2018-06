Maria Bueno blev i 1959 den første sydamerikanske kvinde til at vinde singlerækken i Wimbledon.

Sao Paulo. Den brasilianske tennislegende Maria Bueno, som vandt syv grand slam-titler i 1950'erne og 1960'erne, er død efter længere tids kræftsygdom. Hun blev 78 år.

Maria Bueno, der på grund af sin elegante spillestil ofte blev omtalt som "tennisballerinaen", er med sine mange titler Sydamerikas mest succesfulde tennisspiller nogensinde.

I 1959 tog berømmelsen fart, da hun som den første sydamerikaner vandt kvindernes singlerække i Wimbledon. To måneder senere gentog hun bedriften i US National Championship, forløberen til den nuværende US Open.

I alt nåede hun at vinde 19 titler i grand slam-turneringer. Deriblandt tre singletitler i Wimbledon samt fire i US National Championship.

- I min æra var tennis fuldstændigt amatør. Jeg ville kun medbringe to ketsjere til e turnering, og præmien for at vinde Wimbledon var et værdibevis til en værdi af 15 pund, sagde hun i et interview i 2015.

- Men gennem sporten fik jeg oplevelser, som penge ikke kan købe. Jeg mødte endda paven og prinsesse Diana.

Maria Bueno blev i 1978 optaget i International Tennis Hall of Fame. Efter sin aktive karriere fungerede hun i mange år som tenniskommentator.

