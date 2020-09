Da Maya Gabeira hørte larmen fra gigantisk bølge, gik det op for hende, at hun var ude i et rekordforsøg.

Maya Gabeira fra Brasilien har forbedret sin egen verdensrekord i højeste bølge surfet af en kvinde.

Det oplyser World Surf League torsdag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Rekorden blev sat i Nazare i Portugal, der på grund af enorme bølger fra Atlanterhavet er ikonisk blandt surfere.

Her surfede Maya Gabeira på en bølge med en højde på 22,4 meter. Det svarer til en ejendom med omkring syv etager.

- Jeg tog en større risiko, end jeg normalt gør. Det gik op for mig, at det nok var den største bølge, jeg nogensinde har surfet på, da jeg hørte larmen fra bølgen, da den brækkede, siger Maya Gabeira.

Rekorden blev sat 11. februar ved konkurrencen Nazare Tow Surfing Challenge.

Maya Gabeiras bølge var mindre end en meter højere end den, som den nærmeste konkurrent, Justine Dupont fra Frankrig, surfede samme dag.

Maya Gabeiras tidligere rekord blev sat i 2018, da hun surfede på en 20,7 meter høj bølge. Det skete ligeledes i Nazare.

Med sin nye rekord overgår hun også alle mandlige surfere i år. Den hidtil største bølge surfet af en mand i år var 21,3 meter høj.

Verdensrekorden for mænd lyder på 24,4 meter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/