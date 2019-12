Boris Becker har fået nok.

»I det tilfælde gik Oliver Pocher over grænsen,« lyder det fra den tidligere tennisspillers advokat, Christian-Oliver Moser.

Så nu er de to parter endt i retten. Det erfarer Bild.

Det skyldes, at Oliver Pocher, der i Tyskland er en kendt tv-vært og komiker, i tv-programmet 'Vox' brugte ord som 'konkursrytter' og 'kriminelle sager' om Boris Becker.

Oliver Pocher er kendt tv-vært og komiker i Tyskland. Her sammen med Pamela Anderson. Foto: JOERG CARSTENSEN

Og selv om der er sagt og skrevet meget om tennislegendens offentlige konkurs gennem de seneste par år, ville han ikke finde sig i det her.

»Min klient er normalt ikke interesseret i den desperate og tydeligt efterstræbte selvpromovering, som hr. Pocher igen og igen gør ved at tilsværte Boris Becker-navnet,« siger advokat Christian-Oliver Moser om de udsagn, der altså var over grænsen.

Bild skriver, at Retten i Hamburg nu har nedlagt et påbud mod Oliver Pocher om at bruge sådanne vendinger om Boris Becker. Det betyder, at det pågældende program i første er fjernet fra tv-stationens hjemmeside.

Oliver Pocher selv er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser om en kommentar til historien.

Det er dog ikke første gang, at de to tyske alfahanner er kommet på kant af hinanden.

I 2008 fandt Oliver Pocher sammen med Boris Beckers ekskæreste Alessandra Meyer-Wölden, og siden da er deres forhold eskaleret i fuld offentlighed - hvor de uskønne bemærkninger er sendt begge veje.

Oliver Pocher har i forbindelse med sin optræden på tysk tv til kommet med kommentarer, mens Boris Becker blandt andet har skudt den anden vej i en selvbiografi.

Det var i øvrigt i 2017, at Boris Becker ramte overskrifterne verden over ved en melding om, at han var gået konkurs. Siden har han kæmpet for at sikre sit økonomi.