Tour de Frances skæbne er fortsat uvis. I værtsbyerne frygter man, at publikum bliver forment adgang.

Mens EM i fodbold og sommer-OL er udsat til 2021, står sommerens tredje store sportsbegivenhed fortsat på sin planlagte plads i kalenderen.

Tour de France skal efter planen begynde 27. juni i Nice, men det er et åbent spørgsmål, om det kommer til at ske i kølvandet på coronaviruskrisen, der også har ramt Frankrig hårdt.

Tidligere på ugen luftede sportsminister Roxana Maracineanu et forslag om et Tour de France uden tilskuere. Det vil være en nødløsning, men den vil trods alt sikre holdene og arrangørerne attraktiv tv-eksponering.

Planen støder dog på modstand i værtsbyerne. Her frygter man, at de imødesete festdage vil ende med en flad fornemmelse.

- Løbet handler om millioner af mennesker, der kommer for at se rytterne på nært hold, siger Stéphane Villian, der er viceborgmester i 11. etapes startby, Châtaillon-Plage, ifølge cyclingnews.com til den belgiske tv-station RTBF.

- Selv om tv-billederne er smukke, og selv om det får dig til at ønske at besøge området, ville det fuldkommen vende op og ned på begivenheden. Den ville ikke have det samme krydderi, mener Villian.

Sisterons borgmester, Daniel Spagnou, foreslår at udsætte Tour de France-starten til sidst i juli frem for at køre uden tilskuere.

- Normalt ville jeg være imod idéen, fordi franskmændene tager på ferie, men jeg er overbevist om, at selv om restriktionerne bliver ophævet, vil folk have en tendens til at blive hjemme.

- De vil derfor byde turen velkommen ved vejsiden eller foran deres hjem, siger Spagnou til RTBF.

Sisteron er udpeget til målby på 3. etape og startby på etapen dagen efter.

Andre borgmestre udtrykker skepsis over for, om det overhovedet er muligt at forhindre tilskuere i at tage opstilling langs ruten.

Også sidste års Tour-helt Julian Alaphilippe har svært ved at se et tilskuerløst løb for sig.

- Jeg vil helst ikke tænke på det. Forestil dig et fodbold-VM på stadioner uden publikum.

- Skal vi gøre det, så gør vi det, men jeg vil hellere forestille mig, at virusset forsvinder, og vi kan køre løbet med tilskuere, siger Alaphilippe til RMC Sport.

Løbsarrangøren ASO og de franske myndigheder ser foreløbig tiden an. Ifølge cyclingnews.com har man sat 15. maj som deadline for en beslutning.

/ritzau/