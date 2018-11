Nyt ranglistesystem betyder, at Jonathan Groth har følt sig presset til at spille 15 turneringer mere i 2018.

Før 2018-sæsonen indførte Det Internationale Bordtennisforbund, ITTF, nye regler for verdensranglisten.

Det nye reglement belønner spillere for at stille op i så mange turneringer som muligt og nå langt.

Det har presset Danmarks bedste bordtennisspiller, Jonathan Groth, til at spille langt flere turneringer end tidligere. I 2018 spiller han 15 turneringer mere end i 2017, hvilket øger risikoen for skader.

- Hvis man vælger at nedprioritere nogle turneringer, så kan det koste på ranglisten, og måske koste en OL-deltagelse, siger Jonathan Groth til DR.

I forrige uge valgte han at trække sig fra Swedish Open på grund af en overbelastningsskade, som sandsynligvis er opstået på grund af et hårdt turneringsprogram.

- Han har med stor sandsynlighed fået den, fordi han spiller flere kampe, end han har gjort tidligere, siger Mads Brink Hansen, der er fysisk træner i Team Danmark, til DR.

Jonathan Groth er nervøs for, at de nye ranglisteregler på sigt kan få store konsekvenser for ham.

- Det kan være der kan komme en rigtig alvorlig skade. Nu var det heldigvis kun en overbelastningsskade, men det kan ende med at koste flere måneder eller karrieren, siger han.

De tidligere ranglisteregler tog i højere grad end i dag højde for, om en spiller slog en højt rangeret spiller. En sejr over nummer et på verdensranglisten blev eksempelvis tillagt større vægt end en sejr over nummer 100.

/ritzau/