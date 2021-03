I en alder af 66 år er den amerikanske bokser med den famøse venstrehånd død, oplyser hans hustru.

Boksestjernen Marvelous Marvin Hagler, der dominerede mellemvægtsklassen i 1980'erne, er død i en alder af 66 år.

Det oplyser hans hustru, Kay Hagler, lørdag.

- I dag døde min elskede mand, Marvelous Marvin, uventet i sit hjem her i New Hampshire, skriver hun på Facebook uden at give yderligere detaljer om dødsårsagen.

Hagler, der juridisk føjede Marvelous til sit navn i 1982, havde en statistik på 62 sejre, 3 nederlag og 2 uafgjorte og vandt 52 kampe på knockout. Selv blev han knockoutet en enkelt gang.

Han var kongen af mellemvægtsklassen frem til et kontroversielt nederlag til Sugar Ray Leonard i 1987, hvilket var hans sidste kamp.

Hagler forsvarede sin titel som verdensmester 12 gange og betragtes som en af de bedste boksere gennem tiden.

Han var indehaver af samtlige VM-bælter fra de store forbund i mellemvægtsklassen fra 1980 til 1987.

Haglers 14 år lange karriere huskes ikke bedst for bare en enkelt kamp, men for en enkelt runde. Det var den første runde i Las Vegas i 1985 mod Thomas "The Hitman" Hearns i boksehistoriens måske mest hæsblæsende titelkamp.

Kampen er efterfølgende blevet kaldt "otte minutters ragnarok" og refereres ofte til som "krigen".

I tre minutter faldt en byge af brutale slag i ringen. I løbet af de første bare 20 sekunder stod det klart for alle, at det var en styrkeprøve, der under ingen omstændigheder ville komme til at vare alle 12 omgange.

Det hele varede kun lidt mere end otte minutter i alt og endte med, at Hagler knockoutede Hearns i tredje runde.

Kampen betragtes som et af sportens allerbedste opgør.

/ritzau/Reuters