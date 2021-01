»Det er overraskende højt.«

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Danmarks Idrætsforbund, DIF, da B.T. præsenterer dem for resultatet af en ny undersøgelse om seksuelt krænkende adfærd i danske sportsklubber.

En ud af ti danske forældre har inden for de seneste to år nemlig oplevet, at deres børn har fortalt dem om seksuelt krænkende adfærd fra en træner, leder eller lignende i forbindelse med en fritidsaktivitet. Tallet dækker både børnenes egne oplevelser og krænkelser, børnene har været vidne til.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på B.T.s seneste afsløringer i serien 'En krænkende løbebane'.

Og resultatet overrasker Jan Darfelt fra Danmarks Idrætsforbund.

»Det er et højt tal. Ti procent er højt. Hvis de voksne er repræsentative, spørgsmålet er forstået rigtigt, og at der så er forholdsvis mange, der har oplevet det, er det alligevel overraskende i forhold til de tal, jeg tidligere er stødt på,« siger Darfelt, der er specialkonsulent i DIFs udviklingsafdeling.

I serien 'En krænkende løbebane' kunne B.T. blandt andet fortælle om en elitetræner i en dansk atletikklub, der blev lirket ud ad bagdøren trods talrige anklager om krænkelser. Derefter fortsatte han i en ny klub, hvor han blev ansat på en særlig aftale, der betød, at han ikke måtte røre nogen af sine atleter overhovedet.

Undersøgelsen Har dit barn/dine børn under 18 år inden for de seneste to år fortalt dig om seksuelt krænkende adfærd fra en træner, leder eller lignende fra en sportsklub, spejderorganisation eller anden anden foreningsaktivitet? Ja, det handlede om seksuelt krænkende adfærd mod mit eget barn/børn: 5 procent

Ja, det handlede om seksuelt krænkende adfærd mod andre børn under 18 år: 5 procent

Nej: 86 procent

Ved ikke: 4 procent Kilde: YouGov for B.T. 364 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet, som har angivet, at de har børn under 18 år, har svaret i perioden 15. til 18. januar 2021. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1 % (procentpoint).

I sommeren 2020 blev han så fyret for at massere en pige på en højdespringsmadras.

B.T. har ligeledes beskrevet, hvordan flere danske klubber har holdt hånden over krænkende ungdomstrænere – herunder blandt andet et tilfælde, hvor en træner i adskillige år begik overgreb på unge piger helt ned til 11 år.

Jan Darfelt har tidligere på måneden over for B.T. fortalt, at der skal gøres endnu mere for at få gjort noget ved problemet, som eksisterer rundt omkring i det danske foreningsliv.

»Vi anerkender, at det er svært at få bestyrelser rundt omkring i alle foreninger til at diskutere et område som seksuelle krænkelser. Men i DIF vil vi det her, og vi bruger mange ressourcer på det, og derfor er det også vores opgave at forsøge at ramme flest muligt, så der bliver gjort endnu mere ved det,« sagde han blandt andet.

Hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, mener man også, at tallet er højt.

»Det er nødvendigvis ikke et billede, vi genkender, men når det er sagt, så har vi jo brug for alle de input og al den viden, vi kan få på det her område, så vi kan forebygge på alle leder og kanter,« fortæller landsformand Charlotte Bach Thomassen til B.T.

Men når du ser disse tal, er det så din opfattelse, at der bliver gjort nok på for at forhindre det her?

»Hver gang vi hører om en sag, så er det jo et tydeligt eksempel på, at der ikke er blevet gjort nok i den konkrete sag. Det er simpelthen så svært at generalisere, men vi vil som hovedorganisation for mange idrætsforeninger gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at de kan gøre alt i forhold til at forebygge de her problemer. Det er her, vi skal sætte ind, for hver en sag er en sag for meget.«

B.T.s afsløringer fik senest både Dansk Folkeparti og SF op af stolen, og begge partier har efterfølgende rettet henvendelse til både kulturminister Joy Mogensen og justitsminister Nick Hækkerup med henblik på at få gjort mere på området.