Mathias Boe og Carsten Mogensen er klar til finalen ved den prestigefulde All England-turnering.

Birmingham. Den danske herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen spillede sig sent lørdag aften i finalen ved den prestigefulde All England-turnering.

Den danske badmintonduo levede op til favoritværdigheden, da den i semifinalen besejrede japanerne Hiroyuki Endo og Yuta Watanabe i to sæt.

Sejrscifrene lød på 21-17, 21-17.

Boe og Mogensen, der er andenseedede i den traditionsrige turnering, sikrede sig en komfortabel føring midtvejs i første sæt.

Og selv om japanerne et par gange blev lukket lidt ind i sættet, virkede danskerne til at være i kontrol. Til sidst i sættet skruede Boe og Mogensen yderligere op for tempoet og sikrede sig fire sætbolde ved stillingen 20-16.

Det japanske par, der er nummer 41 på verdensranglisten, overlevede den første, men kunne ikke forhindre danskerne i at tage sættet.

Andet sæt blev indledt med et point, der efter en challenge gik dansk vej.

Herefter gik pointene meget frem og tilbage i sættets første halvdel, inden danskerne igen skruede bissen på og trak fra.

På kampens første matchbold blev en dansk smash dømt ude. En challenge viste dog, at fjerbolden landede på banens yderste streg, og dermed kunne danskerne strække hænderne i vejret.

I finalen venter indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo. De to udgør verdens bedste herredouble.

Det indonesiske par slog tidligere lørdag den danske duo med Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding i semifinalen. Danskerne blev besejret i to sæt med cifrene 11-21, 19-21.

Mathias Boe og Carsten Mogensen har ikke lang tid til at komme sig oven på den sene semifinale lørdag aften.

Herredoublefinalen spilles således allerede søndag eftermiddag.

/ritzau/