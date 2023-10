I bodybuilder-verdenen kalder de ham for 'Neckzilla'.

Den colombianske muskelmand Rubiel Mosquera kan nu også bryste sig af den uofficielle verdensrekord i at have den største hals.

I en video på Mosqueras Instagram-profil bliver den hærdebrede hals målt - fra adamsæble til adamsæble. Og resultatet er vanvittige 51 centimeter!

Han lever i sandhed op til sit kælenavn, Neckzilla (Hals-zilla).

Foto: Instagram: Rubiel Mosquera Vis mere Foto: Instagram: Rubiel Mosquera

Og Mosqueras fans er begejstrede over rekorden. I kommentarsporet til Mosqueras video på Instagram konstaterer en bruger.

»Den er så stor som Hulks hals!«

»Den halskæde kan næsten ikke nå rundt om halsen,« lyder det fra en anden om 'Neckzilla', der selv påstår, at han ikke gør noget særligt for at få sin hals til vokse.