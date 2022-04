Bodybuilder-ikonet Cedric McMillan, USA, er død i en alder blot 44 år.

Den tidligere vinder af den prestigefyldte Arnold Classic-konkurrences død er blevet bekræftet af familiemedlemmer til fitnessmediet Generation Iron tirsdag.

Ifølge mediet fik den amerikanske bodybuilder et hjerteanfald, mens han trænede på et løbebånd.

Det tragiske dødsfald kommer efter, at Cedric McMillan åbnede op om hjerteproblemer og en nærdødsoplevelse sidste år, skriver The Sun.

Foto: Instagram/cedrickmcmillan Vis mere Foto: Instagram/cedrickmcmillan

Bodybuilderen var ikke konkurrencedygtig på grund af helbredsproblemer i en længere periode, men han havde virket optimistisk med hensyn til at kunne vende tilbage til konkurrencerne de seneste måneder.

Cedric McMillan var en af de førende bodybuildere gennem et årti, og hans største præstation var, da han vandt Arnold Classic i 2017, der bliver afholdt af den tidligere Mr. Olympia-vinder Arnold Schwarzenegger.

Han var kendt for at bringe det 'klassiske' bodybuilder-udseende tilbage til konkurrencerne.

Da Cedric McMillan åbnede op om sine helbredsproblemer, sagde han blandt andet, at han havde haft vejrtrækningsproblemer efter at have haft covid-19.

Åndedrætsproblemet førte til, at han blev indlagt på hospitalet på grund af lungebetændelse, og her blev amerikaneren koblet til en maskine for overhovedet at kunne trække vejret.

»Jeg døde næsten,« sagde han dengang efter indlæggelsen.