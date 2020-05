Pernille Blume har haft en noget anderledes corona-isolation end mange andre danskere.

Den 26-årige danske svømmestjerne har valgt at blive i Sydfrankrig sammen med sin kæreste Florent Manaudou, der også er svømmer. Og her har de to, som offentliggjorde forholdet på Valentinsdag i februar, fundet ud af, hvordan det for alvor er at være et par.

»Min kæreste og jeg er i starten af vores forhold. For mig har det været meget ligetil. For hende, selvom hun nyder Marseille, har det været lidt mere kompliceret, fordi hun er langt fra sit hjemland og sin familie,« siger Florent Manaudou i et stort interview med Le Parisien.

Og efter måneders indespærring sammen spirer kærligheden blot endnu mere hos det relativt nye par.

Vis dette opslag på Instagram There’s nothing much to see here. Just a pair of weirdos madly in love Happy birthday mon petit poisson pilote Et opslag delt af Florent Manaudou (@florentmanaudou) den 14. Maj, 2020 kl. 12.56 PDT

»Vi har det godt. Det er meget bedre at være indespærret sammen som par. To måneders ensomhed, når du har gennemset hele Netflix og genlæst hele dit bibliotek, kan godt være kompliceret. To mennesker kan dele det. Jeg har virkelig hygget mig,« siger Manaudou.

I Danmark har coronapandemien lukket store dele af landet ned, men danskerne har hele tiden kunnet bevæge sig uden for døren. I Frankrig har det indtil 11. maj kun været tilladt at gå ud, hvis man skulle arbejde, løbe nødvendige ærinder eller benytte sig af sin times motion.

Derfor har Pernille Blume og Florent Manaudou brugt rigtig meget tid sammen i det sydfranske.

»Der findes ingen bedre test end at være sammen med nogen i to måneder i træk 24 timer i døgnet. Selv i et etableret forhold giver det ikke mening at spendere så meget tid sammen med hinanden. Men det er ret afslørende,« siger Manaudou, som kun er blevet gladere for sin danske kæreste.

Vis dette opslag på Instagram Sundaze state of mind :@florentmanaudou Et opslag delt af Pernille Blume (@pernilleblume) den 29. Mar, 2020 kl. 6.21 PDT

»Jeg har været heldig. I mit hoved har det bekræftet vores forhold endnu mere.«

Florent Manaudou og Pernille Blume er begge konkurrencesvømmere på højt niveau. De er vant til at rejse verden rundt for at deltage i stævner og dermed også bo på hoteller og leve med udgangspunkt i en kuffert.

Corona-pandemien har derfor givet dem mulighed for at teste et helt andet liv.

»Jeg har nærmest aldrig levet i et klassisk to personers liv, som alle andre kender. Det er meget nemmere at se os som par efter denne isolation. Jeg tror roligt, vi kan sige, at det er seriøst nu. Meget seriøst,« griner Manaudou.