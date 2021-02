Han havde aftalt med politiet, at han ville komme med en tilståelse.

Men John Geddert mødte aldrig op for at melde sig selv, og torsdag blev han fundet død blot tre timer efter et pressemøde, hvor det kom frem, at han ville blive sigtet for sexmisbrug og trafficking i den amerikanske gymnastikverden.

Det bekræfter advokaten Dana Nessel fra Michigan, som også oplyser, at der ikke er foregået noget kriminelt. Det skriver flere udenlandske medier, herunder AP og ESPN.

»Det er en tragisk slutning på en tragisk historie for alle involverede,« siger hun.

63-årige John Geddert var en af dem, der som træner på det amerikanske OL-gymnastiklandshold arbejdede tæt sammen med Larry Nassar, der for få år tilbage kom i centrum af en kæmpe skandale.

Larry Nassar blev anklaget for at have misbrugt mere end 100 unge kvinder, og i december 2017 blev han idømt 60 års fængsel i en sag om besiddelse af børnepornografi.

Geddert blev torsdag meddelt, at han blev sigtet for 24 forskellige forhold - 20 af dem omhandlede trafficking, to handlede om seksuelle overgreb og den sidste omhandlede at lyve for politiet.

En advokat fra Michigan har fortalt, at John Geddert godt vidste, hvad Larry Nassar gjorde ved de unge piger, men at han løj om det, da politiet afhørte ham tilbage i 2016. Derfor blev der i februar 2018 iværksat en undersøgelse med Geddert i centrum.

John Geddert, der stod i spidsen for det amerikanske OL-guldhold i gymnastik i 2012, er fundet død.

»John Geddert brugte tvang og bedrag, når det kom til disse unge atleter, der kom til ham for at træne, hvilket han gjorde for at få noget ud af det økonomisk,« fortalte Dana Nessel tidligere torsdag, hvorefter hun forklarede, at behandlingen fra Geddert medførte blandt andet spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg hos flere af atleterne, da han misbrugte dem både verbalt og fysisk.

I forhold til begrebet 'trafficking' forklarede Dana Nessel på pressemødet, at det ikke var i den forstand, de fleste forbandt det med. Men at de så på det som, at han 'hovedsageligt forsøgte at styre farvede personer, eller personer der ikke kunne beskytte sig selv,' lød det fra Nessel, der understregede, at det kunne ske for alle.

»Unge kvinder der er sårbare og gerne vil gøre et indtryk kan blive ramt af trafficking-forbrydelser, uanset hvilken status de har i samfundet, eller hvordan deres familie er stillet økonomisk.«

John Geddert, der stod i spidsen for kvindernes OL-guldhold i 2012, skulle have meldt sig selv torsdag eftermiddag amerikansk tid, men han dukkede aldrig op som aftalt.

En af dem der har fortalt om sine grimme oplevelser er OL-guldvinderen Simone Biles, og hun har tidligere fortalt, at hun er meget utilfreds med håndteringen af sagen.

»Bare noget så simpelt som, hvem vidste hvad og hvornår? De har svigtet så mange atleter. Mange af os var mindreårige. I tænker ikke, det er et større problem? Altså, hvis det var mig, og jeg vidste noget, ville jeg have det opklaret med det samme,« har hun tidligere sagt.

Da Larry Nassar var for retten i 2018, var det da heller ikke pæne ord, der blev sagt om John Geddert.

»Sikke en god bedste ven John var for Larry, han gav ham en hel verden, hvor han så nemt kunne misbruge. I to har virkelig en sjov definition af venskab. Du, John Geddert, fortjener også at sidde bag tremmer ved siden af Larry,« sagde Lindsey Lemke.