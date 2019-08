Badmintonspilleren Mia Blichfeldt spiller fredag kvartfinale mod den fjerdeseedede kineser ved VM.

Badmintonspilleren Mia Blichfeldt leverede en positiv overraskelse, da hun torsdag banede sig vej til VM's kvartfinaler med en dramatisk sejr.

Efter at have været nede med to matchbolde i andet sæt slog hun den ottendeseedede inder, Saina Nehwal, med 15-21, 27-25 og 21-12.

Danskeren, der er seedet som nummer 12, skal fredag spille kvartfinale mod den fjerdeseedede kineser, Chen Yufei.

Det kræver tålmodighed, hvis Blichfeldt skal levere en ny overraskelse, vurderer den assisterende landstræner, Kim Nielsen.

- Mia skal indstille sig på fra start, at det her bliver en hård kamp. Chen Yufei er enorm boldsikker og tålmodig. Hun lukrerer på, at hendes modstandere overforcerer, og så kan hun stå godt i defensiven.

- Så Mia skal turde blive i duellerne, for Chen Yufei vil gerne have, at Mia vil forsøge at skabe spillet, så hun kan slå kontra og få pointene. Derfor er det vigtigt, at Mia har ro og troen i sit eget spil, siger Kim Nielsen til Badminton Danmark.

De to spillere har mødt hinanden fem gange tidligere, og en enkelt gang er det blevet til dansk sejr.

- Chen Yufei er en verdensklassespiller, og hun er måske lidt mere rolig, da hun har en VM-medalje fra tidligere.

Hun har mere erfaring med de store kampe, så hun må nok også påtage sig favoritrollen, men jeg synes også, at vi har en fornuftig chance, som vi skal gå efter, siger Kim Nielsen.

Kampen begynder tidligst klokken 17 i Basel.

Også herresinglen Anders Antonsen spiller kvartfinale fredag aften mod kineseren Chen Long.

/ritzau/