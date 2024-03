Mia Blichfeldt havde bedre fysik end rutinerede Michelle Li. Også Rasmus Gemke er klar til finalen.

Den danske badmintonspiller Mia Blichfeldt skal søndag spille finale ved Super 300-turneringen German Open. Det er niveau fem ud af seks på World Touren.

I lørdagens semifinale i damesingle vandt den 26-årige dansker med 21-13, 18-21, 21-10 over canadieren Michelle Li, i en kamp hvor danskerens bedre fysik blev afgørende.

I finalen venter hongkongeren Thuy Nguyen.

Fra 7-7 i første sæt fandt Blichfeldt ind i en god rytme, og hun havde især succes med at presse sin modstander ned i baghåndshjørnet.

Der blev åbnet et lille pointmæssigt hul i dansk favør, og det gav Blichfeldt aldrig afkald på. Tværtimod udbyggede hun føringen mod slutningen og hjemtog første sæt overbevisende.

Til gengæld indledte hun andet sæt med nogle sjuskede fejl. Hurtigt var hun bagud 1-6 og måtte arbejde sig tilbage.

Mia Blichfeldt forsømte at gøre brug af forbanen og forfaldt til at slå mange bolde til baglinjen. Og det havde den erfarne canadier ikke problemer med at stå imod.

Det lykkedes dog Blichfeldt at få sat skik på spillet igen, og hun fik kontakt ved 13-13. I danskerens favør talte også, at Michelle Li tydeligvis var mere træt.

Når hun skulle hente bolde ved nettet, var der ikke meget power i højre lår til at fjedre tilbage og komme i position. Et tydeligt tegn på træthed hos canadieren.

Fejlene sneg sig dog stadig ind i danskerens spil, og de lette point gjorde, at Li lykkedes med at hjemtage andet sæt med 21-18.

Men den canadiske tank med energi var fuldstændig tom, da de indledte tredje sæt. Blichfeldt havde let ved at score point, og flere gange lå Li ned, fordi hendes ene lår var helt dødt.

11-3 lød stillingen ved sidebyttet, og Blichfeldt kværnede hen over den drænede Li. Ved 20-7 var der danske matchbolde, og selv om hun skulle bruge fire af slagsen, kom sejren sikkert i land.

Også Rasmus Gemke er klar til finalen i German Open efter en sejr over kineseren Jung Peng Zhao. Gemke vandt 21-15, 17-21, 21-19.

Den danske herresingle var ellers i store vanskeligheder i tredje sæt af den jævnbyrdige semifinale, men nede med 8-13 vandt Gemke syv dueller og fik overtaget.

Med en stribe vellykkedes smashes i slutfasen tiltvang Gemke sig en enkelt matchbold, og det var nok, da kineseren sendte fjerbolden ud over sidelinjen. Gemke fejrede finalepladsen med at tage trøjen af sin jubel.

I finalen venter franskmanden Christo Popov. Han ligger nummer 27 i verden - to pladser over Gemke.

Modsat de to danske singler blev semifinalen endestationen for Rasmus Kjær og Frederik Søgaard i herredouble.

