Den tidligere fodboldspiller Marc Batchelor er blevet skudt og dræbt nær den sydafrikanske storby Johannesburg. Han blev 49 år.

Han er blandt andet kendt for i 2013 at have vidnet i retten mod den drabsdømte atletikudøver Oscar Pistorius.

Marc Batchelor kørte mandag i sin bil og var på vej ind på til sit hjem, da han blev skudt flere gange af to forbipasserende mænd på motorcykler.

Det fortæller politiet til South African Broadcasting News. Politiet efterforsker sagen.

Oscar Pistorius (midten) og Marc Batchlor (tv) i retten i Pretoria, Sydafrika. Foto: Alon Skuy Vis mere Oscar Pistorius (midten) og Marc Batchlor (tv) i retten i Pretoria, Sydafrika. Foto: Alon Skuy

Marc Batchelor var professionel fodboldspiller med en karriere, der holdt sig i Sydafrika. Han spillede blandt andet for storholdene Kaizer Chiefs, Orlando Pirate og Mamelodi Sundowns.

I 2013 var han indkaldt som vidne i sagen om Oscar Pistorius, der på det tidspunkt var under anklage for at have dræbt sin kæreste Reeva Steenkamp.

Marc Batchelor havde haft en fejde med Oscar Pistorius i efteråret 2012, hvor han angiveligt skulle have truet Marc Batchelor med at brække hans ben.

Årsagen skulle have været en affære, som en sydafrikansk forretningsmand ved navn Quinton van der Burgh skulle have haft med Pistorius' daværende kæreste, Samantha Taylor.

Reeva Steenkamp og Oscar Pistorius. Foto: LUCKY NXUMALO Vis mere Reeva Steenkamp og Oscar Pistorius. Foto: LUCKY NXUMALO

Pistorius skulle have sendt truende sms'er til van den Burgh, hvilket fik Marc Batchelor til at blande sig. Og så truede Oscar Pistorius, der mangler begge sine underben, med at brække Batchelors ben.

Oscar Pistorius skød Reeva Steenkamp den 14. februar 2013. Han erkendte, at han skød hende, men som forsvar sagde han, at han troede, det var en indbrudstyv, der var brudt ind i hjemmet.

Han blev i 2014 fundet skyldig i drab og blev idømt fem års fængsel. Pistorius ankede sagen, men blev i ankesagen idømt seks års fængsel i stedet.

Statsanklageren i Sydafrika ankede i 2017 Pistorius' fængselsdom, som man mente var for kort. Han blev i september 2017 idømt 13 år og 5 måneders fængsel fraregnet de år, han allerede havde afsonet. Han kan tidligst prøveløslades i 2023.