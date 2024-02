En jordbærdessert har vist sig at få skæbnesvangre konsekvenser for kunstskøjteløberen Kamila Valieva.

Det er i hvert fald, hvad hun selv forklarer.

For den 17-årige russer, der har fået fire års karantæne for overtrædelse af dopingreglerne, siger, at hendes positive dopingtest skyldes en jordbærdessert - og en uopmærksom bedstefar.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) oplyser onsdag, at Valieva har sagt, at desserten var lavet af hendes bedstefar på et skærebræt, som han også bruger til at knuse sin medicin på.

CAS har onsdag offentliggjort årsagerne til, at de har givet Valieva de fire års karantæne, efter at der blev fundet trimetazidin i en prøve, som hun afgav i december 2021.

CAS siger, at Valieva i sine udtalelser sagde, at det forbudte stof kom ind i hendes krop, da hun indtog en dessert, som hendes bedstefar havde lavet på et skærebræt, som han brugte til at knuse piller, der også indeholder trimetazidin.

- Panelet hos CAS afgjorde, at denne forklaring ikke var underbygger af konkrete beviser, og at atleten ikke var i stand til at bevise, at hun ikke havde overtrådt dopingreglerne med vilje, udtaler CAS.

/ritzau/Reuters