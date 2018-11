Hun har gang i en lovende løbekarriere på det amerikanske Canisius College i Buffalo. Men da Emily Schecks mor fandt billeder af hendes kvindelige kæreste på hendes telefon, blev det nær spoleret.

Det skriver Local Boston.

For hverken Emily Schecks mor eller far kunne forlig sig med, at deres 19-årige datter var lesbisk. Hun blev derfor smidt ud hjemmefra, fik skåret alle bånd til familien over og så fik hun at vide, at hun aldrig skulle tage kontakt til dem igen. Heller ikke til hendes søskende.

Og da Emily Scheck forsøgte at få et svar på, hvorfor hendes forældre havde taget den drastiske beslutning, fik hun et ganske kontakt svar på sms.

»Fordi jeg væmmes ved dig,« skrev hendes mor.

Emily Scheck med sit løbehold. Foto: VSCO / Emily Scheck Vis mere Emily Scheck med sit løbehold. Foto: VSCO / Emily Scheck

I stedet kunne hun se sin bil stå på parkeringspladsen udenfor sit college. Fyldt med alle sine ejendele fra sin barndom, som forældrene havde efterladt. Og så havde de ellers taget nummerpladerne med sig - for forsikringen gad de heller ikke betale længere.

Pengene var små for den 19-årige studerende, og havde det ikke været fordi, at der var opstart i løbesæsonen, havde hun højst sandsynligt måtte have undværet mad.

»Jeg var heldig, fordi min træner sørgede for mad til os (løberne, red.) i kantinen under opstarten,« siger Emily Scheck.

Samtidig kunne hun nu se frem til en regning for ikke blot mad og bilforsikring - men nu skulle hun også betale for sin skolegang selv. Med et deltidsjob i et supermarked kunne hun skyde en lang pil efter den drøm.

Derfor valgte hendes roommate at sætte en indsamling op, hvor folk kunne donere penge til Scheck. Målet var 30.000 kroner, men efter folk havde læst om Emily Schecks situation gik der ikke længe, før der stod hele 650.000 kroner på hendes konto.

Men pengene fik en helt anden konsekvens. NCAA, der er en organisation for sport hos de amerikanske colleges, fortalte, at hun ikke kunne beholde pengene og samtidig dyrke løb på skolen. Det var ganske enkelt mod reglerne i organisationen.

Derfor var Emily Scheck klar til at droppe hendes løbekarriere, da hun ellers ikke ville være i stand til at gennemføre sin uddannelse. Men efter sagen kom i de amerikanske medier trak NCAA i land - og Scheck har nu fået lov både at løbe og beholde de mange donationer.

The official statement from Canisius sophomore Emily Scheck regarding her GoFundMe campaign. pic.twitter.com/bej9e94Phx — GoGriffs (@GoGriffs) 20. november 2018

»Tak til alle, der har vist deres kærlighed og støtte i denne svære tid. Det har været helt uforståeligt, hvor mange der har villet hjælpe mig. Jeg havde aldrig regnet med så stor støtte. Derfor har jeg også stoppet indsamlingen, for jeg har fået meget mere, end nogen har behov for,« siger Emily Scheck i en udtalelse fra sit college.

I stedet håber hun, at folk vil donere penge til LGBT organisationer, så der ikke er andre, der skal opleve det, hun selv er gennemgået.

Efter den store mediebevågenhed har hendes far, Timothy Scheck været ude at undskylde for familiens hårde bemærkninger i Emilys retning. Han forklarer, at familien accepterer hende - og at hun er velkommen til at vende hjem.

Historien melder intet om, hvorvidt Emily Scheck har tænkt sig at returnere til sin familie - eller om hun i stedet vil nyde sin tilværelse uden at blive hængt ud for sin seksualitet.