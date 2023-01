Lyt til artiklen

Tårerne flød og følelserne sad på det yderste af tøjet hos Freja Jæger Poulsen, da hun vandt prisen som Årets Frivillige Ildsjæl til Sport 2022.

Under det store gallashow fik hun aftenens største hyldest med stående klapsalver og enorm jubel, da hun modtog prisen for sit arbejde i Bramming Ju-Jutsu klub. Du kan se klippet i bunden af artiklen.

»Det var helt vildt surrealistisk og overvældende. Bare det at snakke om det gør, at jeg bliver helt rørt,« siger hun med let rystende stemme, da B.T. ringer hende op.

»Jeg havde slet ikke regnet med det overhovedet. Jeg er bare virkelig taknemmelig i det øjeblik. Jeg sidder der og får stående bifald, så længe. Det betyder bare noget. Den pris betyder helt vildt meget for mig. Det er noget, jeg elsker at gøre, og den anerkendelse og det bifald er også til alle andre frivillige i Danmark, der knokler.«

Her kommer Josefine Høgh (yderst til venstre) og nærmer sig Freja Jæger Poulsen, man kan ane midt på bordet. Vis mere Her kommer Josefine Høgh (yderst til venstre) og nærmer sig Freja Jæger Poulsen, man kan ane midt på bordet.

Efter aftenens længste bifald, der altså både bød på tårer, men også store smil fra Frida Jæger Poulsen, kom der hjælp fra en lidt uventet kant.

Pludselig stod aftenens medvært Josefine Høgh lige bag hende for at give hende et stort kram og komme hende til undsætning, der efter eget udsagn ikke er særlig god til at være i centrum.

»Jeg er helt tom for ord for det,« siger prismodtageren om DR-værten, der skyndte sig ned fra scenen og op til vinderen.

»Det er mega overvældende og virkelig stort, at hun kommer ned. Vi har aldrig mødt hinanden, så jeg var meget overrasket og meget glad over, at hun kom ned. Hun har også kommenteret mit opslag på Instagram, og det blev jeg også helt vildt rørt over.«

Selv har Josefine Høgh sagt til B.T. om episoden, at det »virkelig var et fint øjeblik.« Og faktisk havde den glade vinder muligheden for at vænne sig til tanken om, at hun havde vundet, i en del dage.

For Freja Jæger Poulsen har vist i flere uger, at hun havde vundet den fornemme pris. Det fandt hun ud af, da hun blev overrasket i... Bilka.

»Jeg troede bare, jeg skulle handle med min mor. Så kommer vi ind, og det første jeg ser er fyrfadslys, som der står '#ildsjæl' på, og jeg tænker: 'Ej hvor sjovt, det var da pudsigt.' Og så tænkte jeg ikke mere over det,« siger Freja Jæger Poulsen, der ikke måtte fortælle, at hun havde vundet, til andre end de tilstedeværende i Bilka.

Men derfra blev indkøbsturen mærkeligere og mærkeligere. Kulminationen nåede, da de nåede op til hylden med rugbrød – der var plastret til med klistermærker med Frejas ansigt, og der bar teksten 'Anbefalet af Freja.'

Freja Jæger Poulsen havde blandt andet sin kæreste med i Boxen i Herning til Sport 2022. Foto: Bo Amstrup Vis mere Freja Jæger Poulsen havde blandt andet sin kæreste med i Boxen i Herning til Sport 2022. Foto: Bo Amstrup

»Da vi ser rugbrødet med billederne af mig, føltes det for mærkeligt. Jeg havde ikke lyst til at gå væk fra det, før jeg fandt ud af, hvorfor mit ansigt var på. Men stadig dér koblede jeg det ikke sammen.«

»Til gengæld sagde jeg til min mor – og det er vist ikke kommet med i indslaget – at jeg da ikke syntes, jeg havde anbefalet det rugbrød der,« forklarer hun og bryder ud i latter.

I dagens anledning havde formanden for Bramming Ju-Jutsu klub, Kenneth Benfeldt, iført sig Bilka-uniform, og han tog imod hende i kassen for at overrække hende prisen. Kort efter, at Freja blevkaldt op over højttaleranlægget i butikken.

»Jeg bliver så glad og rørt. En af mine rollinger var faktisk også til stede og havde en T-shirt på med mit ansigt,« fortæller hun om den mindeværdige oplevelse.