De tre AFL-spillere, der søndag bevægede sig på kanten af loven efter en vild husfest, har fået endelig besked.

Luke Ryan, Jason Carter og Michael Frederick undgår en yderligere politiundersøgelse. Men en straf slipper de ikke helt for - i hvert fald to af dem.

Det meddeler AFL (det australske fodboldforbund, red.) i en udtalelse.

Luke Ryan og Jason Carter skal hver især betale en bøde på 3.000 dollar - det svarer cirka til 20.500 danske kroner. Foruden bøden er de også idømt en samfundstjeneste, der endnu ikke er fastlagt nærmere.

Michael Frederick slipper helt for straf, da det er blevet vurderet, at han kun var i huset i kort tid og uvidende om, at spillerne fik selskab af de i alt fire kvinder.

Spillerne er alle kommet i søgelyset efter at have festet med kvinderne i et privat hjem i Australien, som efterfølgende blev offentliggjort i en video på Instagram.

Festen fandt sted, mens Australien har haft restriktioner mod forsamlinger grundet coronavirus.

Australien har ellers den seneste måneds tid haft indført et forsamlingsforbud - men i det private har der ikke været indført forbud, men i stedet 'kraftige opfordringer'.

Sådan lyder begrundelsen om, hvorfor politiets arbejde i sagen stopper her.

I videoen, som afslørede de tre AFL-spillere, holdt festens involverede dog ikke sundhedsmæssig afstand til hinanden.

Det og selve festen er spillernes klub, Fremantle, da også stærkt utilfeds over.

»Vi er nødt til at holde os til en højere standard, uanset resultatet af politiets efterforskning. Samfundet gør et stort stykke arbejde i at flade kurven ud og reducere smitten af covid-19. Og vi må også gøres vores for det,« forklarer klubben slutteligt i udtalelsen.