Et pludseligt dødsfald har efterladt det britiske svømmeforbund i sorg.

Den tidligere olympiske svømmer Helen Smart er gået bort i en alder af blot 42 år.

Det skriver flere britiske medier, blandt andet BBC og er bekræftet i et opslag på Facebook af Worsley Mesnes Community Primary School, hvor Helen Smart arbejdede.

'Det er med stor sorg, at jeg er nødt til at fortælle at vores elskede cheflærer Helen Smart pludseligt og uventet er gået bort. Vores tanker er med Helens familie i denne svære tid,' siger skolens formand Allison Halliwell.

Helen Smart vandt europamesterskaberne for juniorer i 200 meter rygcrawl i 1996.

To år senere blev det til en bronze medalje ved Commonwealth Games og i 2000 formåede Helen Smart at sætte britisk rekord i samme distance ved OL i Sydney.

Siden nyheden om det pludselige dødsfald, har det britiske svømmeforbund delt en lang række kondolencer, hyldester og rørende beskeder til Helen Smart og hendes familie vælter ind.

'Helen var en hård konkurrent, hård i træningen, men ydmyg i sine sejre og medaljesucceser. Jeg vil altid huske hende for hendes gode humør, grin og humor, der aldrig forlod hende,' skriver Karen Pickering.

'Jeg har forsøgt at finde ord, men jeg er så chokeret over nyheden, at jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Helen var sådan en levende karakter, altid glad og en god holdkammerat og ven,' skriver den tidligere verdensmester Katy Saxton.

I en kommentar på Worsley Mesnes Community Primary School Facebook-opslag takker Helen Smarts ægtemand, Craig for de mange beskeder og kærlige ord familien har modtaget.

'Jeg håber I alle vil fortsætte med at lære som vindere. Lær fra det her og lev dit bedste liv uden fortrydelser, tag en masse billeder, skab minder og bliv ved at smile som Helen altid gjorde,' skriver han.

Helen Smarts dødsårsag er endnu ikke offentliggjort.