Frederik Andersens 200. kamp for NHL-holdet Toronto Maple Leafs gik ikke som håbet for den 30-årige dansker.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand har vundet håneretten på isen i den nordamerikanske hockeyliga (NHL) over danske Frederik Andersen.

Med en sejr på 4-3 efter forlænget spilletid vandt Columbus Blue Jackets med den danske venstre wing Oliver Bjorkstrand natten til tirsdag over Toronto Maple Leafs med Frederiksen Andersen i målet.

24-årige Oliver Bjorkstrand havde 17 minutter på isen, men bidrog ikke med mål eller assister.

30-årige Frederik Andersen havde 26 redninger i sin kamp nummer 200 for Maple Leafs og endte med en redningsprocent på 89,5 procent.

Svenske Gustav Nyquist afgjorde kampen for Blue Jackets i den forlængede spilletid, efter at den ordinære kamp endte 3-3 på Scotiabank Arena i Toronto.

Efter lige knap to minutter af den forlængede spilletid scorede Nyquist efter at have fået tildelt et straffeslag på en fejl fra Blue Jackets' Mitch Marner.

Columbus Blue Jackets var foran med 2-0 i løbet af kampens første periode, inden Maple Leafs fik vendt hele opgøret på hovedet og bragte sig foran med 3-2 i anden periode.

I tredje periode fik Blue Jackets udlignet, inden Nyquist afgjorde kampen til 4-3 i den forlængede spilletid.

/ritzau/