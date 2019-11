Oliver Bjorkstrand lavede point for fjerde NHL-kamp i træk. Her har han lavet to mål og fem assister.

Den danske NHL-spiller Oliver Bjorkstrand scorede det enlige mål i Columbus Blue Jackets' sejr over Ottawa Senators natten til tirsdag i NHL.

Målet faldt efter 21 sekunder i tredje periode efter to målløse perioder hjemme på Nationwide Arena i Ohio.

Forsvareren Zach Werenski skød mod mål, og her fik den danske højrewing staven på og dirigerede pucken ind bag Craig Anderson i Senators-målet.

Det var Bjorkstrands sjette scoring i sæsonen.

Derudover var det fjerde kamp i træk, at den 24-årige herningenser lavede point. I de fire kampe har han lavet to mål og fem assister.

Bjorkstrand er dermed tre kampe fra at tangere klubrekorden for flest kampe i træk med point.

Den tilhører Jaroslav Spacek fra 2003 og Bryan Berard fra 2005. Zach Werenski har dog for øjeblikket også lavet point i syv kampe i træk og kan dermed sætte ny klubrekord, hvis han laver point i næste kamp.

Det var Blue Jackets' fjerde sejr i de seneste fem kampe. Holdet ligger dog stadig og roder rundt i bunden af Eastern Conference.

/ritzau/