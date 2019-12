For anden NHL-kamp i træk lavede Oliver Bjorkstrand to point. Han scorede efter flot svensk forarbejde.

Den danske NHL-spiller Oliver Bjorkstrand er varm i øjeblikket.

Natten til onsdag dansk tid både scorede han og lagde op til et mål, da han sammen med Columbus Blue Jackets vandt med 5-3 ude over Frans Nielsen og Detroit Red Wings.

Dermed blev han for anden gang på to dage noteret for to point i en kamp i verdens formentlig stærkeste ishockeyliga.

Det var egentlig Frans Nielsen og Detroit, der åbnede kampen bedst, da Nielsen efter fem minutter fik en assist på 1-0-målet.

Siden udlignede Columbus, før Oliver Bjorkstrand gjorde det til 2-1 med en flot scoring.

Danskeren omsatte et formidabelt oplæg fra svenskeren Gustav Nyquist, som var på vej ud mod sidelinjen, da han overraskende og elegant afleverede pucken 180 grader den modsatte vej, så danskeren kunne score tæt på mål.

Bjorkstrand er imponeret af det flotte forarbejde.

- Jeg afleverede pucken til ham, mens jeg prøvede at finde noget plads. Jeg sled mig fri, men jeg kan ikke sige, at jeg forventede, at han ville lave den aflevering. Det var bare en flot aflevering, siger Bjorkstrand til nhl.com.

Til allersidst i kampen var rollerne så byttet om. Oliver Bjorkstrand erobrede pucken i egen zone, og afleverede til Nyquist, så svenskeren ikke kunne undgå at score i et tomt mål med syv sekunder tilbage af opgøret.

Også Nikolaj Ehlers kom på pointtavlen i NHL. Nordjyden lagde op til en scoring, da Winnipeg Jets tabte med 3-6 til Carolina Hurricanes.

Målmanden Frederik Andersen stod hele kampen, da Toronto Maple Leafs besejrede Buffalo Sabres med 5-3.

/ritzau/