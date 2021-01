Med en assist og et mål var Oliver Bjorkstrand en vigtig brik for Columbus Blue Jackets i sejr over Chicago.

Danske Oliver Bjorkstrand blev en afgørende faktor, da Columbus Blue Jackets ude slog Chicago Blackhawks fredag i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Med et mål og en assist havde Bjorkstrand en finger med i spillet i begge Blue Jackets-mål i kampen, som endte 2-1.

Bjorkstrands åbningsmål blev scoret i power play og faldt efter knap ni minutters spil. Det var hans tredje i sæsonen.

Blue Jackets er inde i en fin stime med syv kampe i træk med point.

Danskeren var dog ikke den eneste, der markerede sig positivt for Columbus.

I Blue Jackets-målet diskede Joonas Korpisalo således op med 31 redninger.

Den største af dem kom med tre minutter tilbage på uret mod Patrick Kane fra Blackhawks.

I modsætning til Blue Jackets er Chicago-holdets form ikke god for tiden med kun to sejre i de seneste ni kampe.

Søndag får Blackhawks-spillerne dog mulighed for revanche, når de to hold mødes igen.

/ritzau/Reuters