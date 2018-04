Endnu en dansk spiller er videre til de afgørende mesterskabskampe i den nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Pittsburgh. Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets er klar til slutspillet i den nordamerikanske ishockeyliga NHL trods et nederlag på 4-5 natten til fredag dansk tid mod de forsvarende mestre fra Pittsburgh Penguins.

Den ordinære kamp endte 4-4, og dermed kommer Columbus fra kampen med et enkelt point og en plads i playoffkampene.

Det betyder samtidig, at Oliver Bjorkstrands deltagelse ved VM i ishockey i Danmark om nogle uger hænger i en tynd tråd, hvis hans hold avancerer i slutspillet.

Lars Eller og Washington Capitals har også spillet sig videre fra grundspillet, og derfor får det ingen betydning, at holdet måtte se sig slået 4-3 af Nashville Predators.

Også Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs er klar til de afgørende kampe. Holdet tabte natten til fredag 1-2 til New Jersey Devils. Frederik Andersen havde 37 redninger ifølge NHL's hjemmeside.

Mikkel Bødker blev noteret for en assist, da San Jose Sharks vandt 4-2 hjemme over Colorado Avalanche.

Også Jannik Hansen var med for San Jose Sharks, der ligeledes er med i slutspillet.

De svenske ishockeytvillinger Henrik og Daniel Sedin spilede deres sidste kamp på hjemmebane for Vancouver Canucks, der hjemme vandt 4-3 over Arizona Coyotes efter forlængelse.

Og det blev en mindeværdig dag for de 37-årige svenskere, der fik debut for Vancouver tilbage i 2000.

Daniel Sedin scorede to mål, mens Henrik Sedin blev noteret for to assister, herunder ved sejrsmålet, som blev scoret af broren.

Sedin-tvillingerne annoncerede for få dage siden, at de ville indstille karrieren efter sæsonen.

Vancouver Canucks mangler at spille en enkelt kamp i sæsonen, som bliver spillet lørdag ude mod Edmonton Oilers.

/ritzau/