Den 25-årige NHL-spiller scorede to mål, da hans hold Columbus Blue Jackets tabte 5-6 til Chicago Blackhawks.

Den danske ishockeyspiller Oliver Bjorkstrand var natten til onsdag dansk tid flyvende for sin klub Columbus Blue Jackets i NHL.

I mødet med Chicago Blackhawks scorede den storspillende dansker to mål, men det var ikke nok til at forhindre et 5-6 nederlag på straffeslag efter 5-5 i ordinær tid.

Første gang Bjorkstrand for alvor kom i fokus i opgøret var det dog for noget negativt, da han ved stillingen 2-2 brændte et straffeslag i begyndelsen af anden periode.

Det så en overgang ud til at blive dyrt for Blue Jackets. Særligt da holdet fra Chicago lidt over tre minutter inde i tredje periode bragte sig foran 5-3 ved svenske Adam Boqvist.

Men så tog den 25-årige dansker fat, og med to scoringer i kampens sidste ti minutter udlignede han til 5-5 og sendte kampen i forlænget spilletid.

Den endte uden mål til nogle af holdene, hvilket betød, at det hele skulle afgøres i straffeslag.

Her var amerikanske Alex DeBrincat fra Blackhawks den eneste, der formåede at score på sit forsøg, hvilket altså gav slutresultatet 6-5.

Bjorkstrand var ikke en af straffeskytterne for Columbus Blue Jackets.

I alt fik danskeren lidt mere end 18 minutter på isen i opgøret.

Nederlaget var Blue Jackets andet i træk. Holder ligger øjeblikkeligt lige uden for playoffpladserne i den centrale division i NHL.

/ritzau/