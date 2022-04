Der er mange måder at bruge sin tirsdag aften på, og seneste bud kommer fra en kvinde ved navn Alicia Santurio.

For den amerikanske dyreaktivist valgte nemlig at afbryde NBA-kampen mellem Minnesota Timberwolves og Los Angeles Clippers på en helt særlig måde.

Det skriver NBC.

Helt konkret valgte hun i slutningen af første halvleg at rende ind på banen og derefter lime sin hånd fast til gulvet. Du kan se billeder af det bizarre øjeblik nederst i artiklen.

Under et straffekast til hjemmeholdet måtte dommerne pludselig afbryde kampen, da dyreaktivisten sad limet fast i den anden ende.

Noget kunne dog tyde på, at Alicia Santurio havde valgt den helt forkerte lim, for hallens sikkerhedspersonale fik hurtigt fjernet hende fra banen og ført hende væk.

Efterfølgende har organisationen Direct Action Everywhere været ude og fortælle, at det er dem, der står bag tirsdagens aktion.

Alicia Santurio havde ligeledes en T-shirt på med teksten: 'Glen Taylor roasts animal alive'.

Og ifølge Direct Action Everywhere var det budskab rettet mod ejeren af Minnesota Timberwolves, Glen Taylor.

Han ejer nemlig en kyllingefarm, hvor et stort influenzaudbrud for ganske nylig resulterede i, at mere end fem millioner kyllinger måtte aflives.

»Jeg limede mig fast til banen for at sætte fokus på massedrabet,« har Alicia Santurio efterfølgende skrevet på Twitter.

Minnesota Timberwolves vandt opgøret med 109-104 over Los Angeles Clippers og sikrede sig dermed en plads en slutspillet.