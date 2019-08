Belgieren Oliver Naesen vandt sidste etape i BinckBank Tour, hvor landsmanden Laurens De Plus vandt samlet.

Belgieren Oliver Naesen (AG2R) vandt 7. og sidste etape i BinckBank Tour, der bød på 178 kilometer fra Sint-Pieters-Leeuw til Geraardsbergen og med sine brosten og stigninger indbød til godt væddeløb og levede op til dette.

I en spurt mellem to klassikerspecialister besejrede han på målstregen landsmanden Greg Van Avermaet (CCC) på den afsluttende Muur van Geraardsbergen, der har været en del af Flandern Rundt.

De havde siddet i front på det meste af etapens sidste omgang sammen med endnu en belgier, Laurens De Plus (Jumbo-Visma), der blev belønnet for tredjepladsen med den samlede sejr i det belgisk-hollandske etapeløb.

De Plus snuppede den samlede sejr foran snuden på belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), der har haft løbets førertrøje på de seneste etaper.

Undervejs på etapen blev der også sat dansk aftryk. Med 50 kilometer tilbage tog Mads Pedersen sagen i egen hånd og var med til at skabe det, der senere skulle blive et seksmandsudbrud med et forspring på omkring et minut.

Så begyndte de dog at køre stærkere bagude, og netop som rytterne skulle til at begive sig ud på sidste omgang og de sidste 25 kilometer, var udbruddet ved at blive opslugt af feltet.

Mads Pedersen var dog trodsig og kørte først ud på sidste omgang med et lille hul til de nærmeste, men han skulle dog snart blive kørt ind.

I stedet blev et nyt udbrud med en belgisk trio etableret. Det bestod af Laurens De Plus, der altså jagtede den samlede sejr, samt Greg Van Avermaet og Oliver Naesen.

Med få kilometer tilbage stod det klart, at de ikke kunne hentes. De Plus førte længe an for at vinde så mange sekunder som muligt, men han kunne ikke følge med, da de øvrige to begyndte at sprinte for etapesejren.

Van Avermaet åbnede spurten og lignede en vinder, men på de sidste meter pressede Naesen sig forbi og vandt etapen. Michael Valgren (Dimension Data) blev nummer syv på etapen 35 sekunder efter vinderen.

