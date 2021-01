VM-turneringen blev i år afholdt i Egypten. Det foregik uden tilskuere som følge af coronapandemien. Derfor var det også en forholdsvis tom hal, som det danske landshold løftede trofæet i, men hjemmefra har tusindvis af danskere fuldt med på både DR og TV2. Handball - 2021 IHF Handball World Championship - Gold Medal Match - Denmark v Sweden - Cairo Stadium Hall 1, Cairo, Egypt - January 31, 2021 Denmark's Niklas Landin Jacobsen lifts the trophy as they celebrate after winning the Gold Medal Match REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Mohamed Abd El Ghany/Reuters