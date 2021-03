'Aldeles ulækkert,' 'afskyeligt,' og 'rædselsfuldt'.

Sådan lyder et udpluk blandt et hav af reaktioner i kølvandet på to episoder, som har rystet hesteverdenen.

Først vakte et billede harme og forargelse. Kort efter skete det så igen, endda med en video.

To aktører fra branchen er nemlig blevet affotograferet, mens de poserer på en død hest, og det har vækket stærke følelser på sociale medier.

Det første billede viser den irske træner Gordon Elliott sidde på en død hest, mens han taler i mobiltelefon og stikker to fingre i vejret.

Nu er han røget alvorligt i vælten.

Toptræneren forklarer selv, at han besvarede et telefonopkald og satte sig ned på hesten uden at tænke sig om.

Ifølge Eliott er billedet taget for 'noget tid siden', og mandag udtalte han til The Racing Post, at der her var tale om et »øjebliks vanvid, som jeg skal betale for resten af mit liv, og som min stab lider under«.

»Jeg skal straffes, det forstår jeg fuldt ud. Men det knuser mit hjerte, at folk siger, at jeg ikke har respekt for mine heste. Det kunne ikke være længere fra sandheden. Hele mit liv har handlet om heste, siden jeg var et barn. Heste er alt, jeg har.«

ROB JAMES - JOCKEY. Riding today even, get this seen, get him fucked. Rode for Elliott too, wonder where he learnt it?! #horse #racing #horseracing #gordonelliott #bha #irhb #not #on sick fuck. pic.twitter.com/jpjeBWeWqd — IRantz (@rantz_i) March 2, 2021

Kort efter var den så gal igen, og faktisk har Gordon Elliott også en indirekte forbindelse her.

Denne gang er det godt nok jockeyen Rob James, der hopper op på en død hest. Sidste år vandt han Cheltenham-løbet på en hest, der er trænet af Gordon Elliott.

På videoen ovenover kan du se hændelsen, hvor man ser fire mænd på en video af syv sekunders varighed. De griner og fremstår umiddelbart glade, mens Rob James hopper op på det, der unægteligt ligner en død hest.

Eliott-sagen undersøges lige nu af British Horseracing Authority – det britiske organ, som tager sig af hestevæddeløb – mens det er uvist, hvorvidt videoen med Rob James er taget op endnu.

Her forklarer man, at man er 'forfærdet' over billedet og kalder opførslen for 'uacceptabel'.

I Irland er instansen Horseracing Regulatory Board også i gang med en undersøgelse af hændelserne.

Træner Gordon Eliott har fået forbud mod at sende sine heste til britiske løb.