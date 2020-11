College-kampen mellem Notre Dame og Clemson bød på kæmpe drama. Det er dog billederne efter kampen, der har vakt opsigt.

For godt nok skabte Notre Dame overraskelsen mod storfavoritterne Clemson, som man besejrede 47-40 efter to gange overtid, men jubelscenerne efterfølgende har fået en del reaktioner.

Her stormede Notre Dames fans banen i lykkerus, og det er ikke faldet i god jord midt under en global pandemi.



Her er nogle af kommentarerne på de sociale medier:

'Kampen er lige blevet til en supersprederbegivenhed'

'Kan godt være, Clemson tabte, men corona kommer til at slå Notre Dame ud'

'Corona lige nu: Hell yeah!'

'Det blev lige til en coronafest!'

Notre Dame fans stormed the field after their 2OT win over Clemson pic.twitter.com/mkNnB4mXow — FOX College Football (@CFBONFOX) November 8, 2020

DOWN GOES NO.1!



Notre Dame upset No.1 Clemson in double overtime pic.twitter.com/1UqRaUIbRL — Notre Dame on NBC (@NDonNBC) November 8, 2020

Notre Dame hører hjemme i staten Indiana, hvor antallet af coronavirus-smittede kun er gået op ad ligesom i størstedelen af USA.

De mange collegehold er alle underlagt forskellige begrænsninger i forhold til tilskuerkapacitet, og hos Notre Dame betyder det, at man kun må spille med tyve procent af den normale kapacitet.

Det svarer til omkring 15.000 tilskuere.

Og de kunne altså ikke holde helt afstand midt i sensationssejren over Clemson.

At det overhovedet er tilladt for collegeholdene at have tilskuere, har også mødt stor kritik.

Blandt andet fra Zachary Binney, epidemiolog hos Oxford College i Georgia.

»Det er vigtigt at notere sig, at det ikke er alle sportsbegivenheder, der kan blive til supersprederbegivenheder. Nej, det er bare bevis for, at du rullede terningen og var heldig,« har han tidligere udtalt til USA Today.

»Hvis du fortsætter med at gøre bare moderat risikable ting igen og igen og igen, så bliver du ramt på et tidspunkt. Det er ligesom at køre på motorvejen uden sikkerhedssele. Ja, du kan være heldig at slippe med skrækken, men det er ikke en god måde at leve livet på,« lød det om college-tilgangen til tilskuerne.

En af problemerne er, at der er forskellige regler fra college til college, og det gør det svært at sikre lige spilleregler for alle, når det kommer til at holde virussen på afstand.