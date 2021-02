Hun er kun 49 år og har allerede fået beskeden, ingen ønsker.

Billardlegenden Jeanette Lee, der blev kendt som 'den sorte enke' for altid at være iklædt sort tøj under turneringer, har fået kræft i stadie fire, som er det værste i udviklingen.

Det var i 1990erne, at Jeanette Lee havde sin storhedstid og var blandt sportsgrenens mest kendte personer med over 30 titler.

I 1994 blev hun af den professionelle spillerforening kåret til årets spiller.

Beskeden fra lægerne er, at hun har få måneder tilbage at leve i. Maksimalt et år.

Det skriver Washington Post.

»Jeg har tænkt mig at bruge samme løsning som ved billardbordet i denne kamp. Det er aldrig at give op. Det skylder jeg mine tre unge døtre,« siger Jeanette Lee i en pressemeddelelse.

Jeanette Lee har tre døtre på 16, 11 og 10 år, og der er nu ved at blive rejst penge til dem gennem velgørenhed. Allerede nu er der løbet over 300.000 kroner ind.