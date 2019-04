To biler stødte sammen kort efter start ved et motorløb nord for Stockholm. Tre er alvorligt kvæstet.

En bil er kørt ind i en gruppe tilskuere under et billøb nord for den svenske hovedstad, Stockholm, lørdag.

Fem mennesker er kvæstet, heraf tre alvorligt, oplyser svensk politi.

En af de kvæstede er bragt til sygehuset med helikopter, oplyser politiets talsperson Carina Skagerlind.

En af de to, der blev lettere kvæstet, er føreren af den forulykkede bil.

Ulykken skete under et rallyløb på Ticksta-banen, der ligger uden for byen Rimbo nord for Stockholm.

Omkring 100 meter efter start stødte to biler ind i hinanden i en kurve, og tilsyneladende mistede føreren af den ene bil kontrollen med køretøjet.

Bilen fortsatte op over en lille vold og ramte en gruppe tilskuere, der sad på klapstole og betragtede løbet omkring 20-30 meter fra banen.

»De havde ikke en chance for at nå væk,« siger den baneansvarlige i Motorklubben Rimo, Leif Öhlin, til Dagens Nyheter.

Bilerne kørte med en fart på omkring 80 kilometer i timen, da de stødte sammen, oplyser han.

Den forulykkede bil skal nu undersøges af myndighederne i et forsøg på at finde en mulig årsag til ulykken.

»Vi betragter det i første omgang som en ulykke, men kan ikke udelukke en forbrydelse. Det er det, vi er på stedet for at finde ud af,« siger polititalspersonen.

/ritzau/TT