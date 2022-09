Lyt til artiklen

Skak er en krig på bræt – men i toppen af skakverdenen er krigen også brudt ud uden for den lille firkant. Den udkæmpes med skarpe beskyldninger, boykot – og måske også med … analkugler.

Det er den norske superstjerne Magnus Carlsen, der i årevis har stordomineret sporten, der har rettet skytset mod den unge amerikanske teenager Hans Niemann.

31-årige Magnus Carlsen tabte sensationelt til den 19-årige San Francisco-opkomling ved Sinquefield Cup i Missouri for to uger siden. Efterfølgende trak han sig fra turneringen – hvilket straks satte gang i en masse spekulationer.

Mistanken om, at Hans Niemann har urent mel i posen har længe klistret sig til den unge amerikaner.

Og det bål blev stopfodret, da Magnus Carlsen efterfølgende på sine sociale medier uploadede en video med den evigt kontroversielle fodboldtræner José Mourinho, der udtaler følgende:

»Hvis jeg siger noget, får jeg problemer.«

Til skakmediet Chess24 ville Carlsen dog gerne sige noget.

»Jeg må sige, at jeg er meget imponeret over Niemanns spil, og jeg er meget imponeret over hans mentor, Maxim Dlugy, som må have gjort et godt arbejde.«

Det tolkede mange som en anklage om, at der foregår fordækte ting mellem Niemann og Dlugy. Udtalelsen blev mandag fulgt op af et for skaksporten uhørt optrin. Carlsen og Niemann mødtes til et slag onlineskak.

Efter ét træk opgav Carlsen – og slukkede sin computer. Skakverdenen var i chok.

Og hvad er det så, Niemann gør, som får den ellers rolige nordmand til at opføre sig så aggressivt?

Det er der flere spændende teorier om. Den mest populære er teorien om analkuglerne.

Niemann mistænkes for at snyde ved at indføre vibrerende analkugler i sin endetarm inden skakkampene. På den måde kan han styres af en udefra – i dette tilfælde ville det nok være Maxim Dlugy – der sidder med en computer, der analyserer sig frem til det optimale træk.

Hans Niemann skulle så føre sin hånd hen over sine brikker, og når den er over den brik, computeren vil rykke, får han en vibrerende besked i sin endetarm.

Den teori er blandt andet den flamboyante Tesla-milliardær Elon Musk tilhænger af.

»Talent rammer et mål, som ingen andre kan ramme. Geni rammer et mål, som ingen kan få øje på (fordi det er i din numse),« skriver Musk på Twitter.

Den 19-årige amerikaner har i et tv-interview afvist alle anklager. Og han har på Twitter også sendt en stikpille videre – ikke til Carlsen, men til den japanske topspiller Hikaru Nakamura, der også støtter teorien om snyd.

»Mine kritikeres stilhed taler for sig selv. Hvis der var beviser, hvorfor så ikke vise dem?«

»Hikaru Nakamura har fuldstændig ignoreret mit interview og forsøger at feje alt ind under gulvtæppet. Er der nogen, der har tænkt sig at tage ansvar for den skade, de har forvoldt,« spørger Hans Niemann.