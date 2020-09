Ineos satte højt tempo mod slutningen, men holdets kaptajn bukkede under for strabadserne.

For første gang i dette Tour de France blev der slået en lille sprække i Egan Bernals panser, da den forsvarende vinder smed 38 sekunder til førende Primoz Roglic på fredagens etape.

Bernals holdkammerater på Team Ineos satte ellers hårdt tempo i slutfasen, men i sidste ende var det altså også for hårdt for holdkaptajnen, som måtte slide hårdt for at mindske skaderne.

Colombianerens svaghedstegn kommer bag på rivalerne fra Jumbo-Visma, hvor Tom Dumoulin kan se tilbage på etapen med stor tilfredshed.

- Jeg er overrasket over, at Bernal blev nødt til at slippe. Specielt fordi Ineos arbejdede så hårdt for det. Men sådan er væddeløb.

- Det var vildt hårdt til slut, og vi er kun tilfredse med, at Primoz tog tid på Bernal, siger en afslappet Dumoulin efter at være rullet ned fra målområdet.

Kampen mellem Jumbo-Visma og Ineos udspillede sig, seks minutter efter at Dani Martinez var kørt over målstregen som vinder af den yderst kuperede etape til Puy Mary.

Roglic slap på sidste stigning fri af favoritgruppen i selskab med landsmanden Tadej Pogacar, og den slovenske duo vandt tid på alle klassementrivalerne.

De to slovenere ligger nu også nummer et og to i den samlede stilling, hvor Bernal på tredjepladsen nu er 59 sekunder efter Roglic.

- På hele etapen følte Primoz, at han havde gode ben, og at han ville give den et skud på de sidste to kilometer, siger Dumoulin.

- Ineos gjorde det meget hårdt mod slutningen - de er her selvfølgelig også for at vinde Touren.

- De forsøgte alt, de kunne, men Primoz og vores hold viste sig at være stærkere. Vi håber, at vi kan holde det til Paris, siger den hollandske luksusløjtnant.

