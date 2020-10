At være et kendt ansigt kan have konsekvenser. Det kan Philine Roepstorff i den grad skrive under på.

Hun er nemlig en af dem, hvis navn går igen på appen Jodel, hvor anonyme brugere kan skrive om alt muligt – blandt andet om kendte.

Og i søndagens afsnit af 'Bendtner & Philine' på Dplay fortæller hun, at hun ikke er begejstret for appen.

Selv om der af og til kommer et par søde kommentarer, bliver der ofte spredt falske rygter om både hende og Nicklas Bendtner.

»Hvordan er Philine i virkeligheden? Synes, hun virker så sød, og så er hun jo bare virkelig smuk ... Så er der en, der skriver 'selvoptaget og virkelig ikke sød. Kan ikke klare, når andre end hende får opmærksomhed.' ... Ej, hvor er det sygt at skrive. Hvem er det?« siger Philine Roepstorff, imens hun sidder og kigger de mange opslag igennem.

Hun slår fast, at ingen burde have lov til at skrive anonymt, fordi det gør det muligt at skrive 'hvad som helst'. Et af rygterne på Jodel passer dog, fortæller Philine Roepstorff.

»Så er der sådan noget med redigering på min egen Instagram.« 'Tror altid, hun har redigeret sine billeder i ekstrem grad', lyder det i opslaget, som den 27-årige model læser op.

»True. Den kan jeg ikke løbe fra,« siger hun med et grin og fortsætter med at læse fra endnu et opslag. Det kommer fra en person, der hævder at kende en, der har datet hende, og vedkommende skulle have fortalt, hun kunne bruge over en time på at redigere et billede.

Philine Roepstorff har flere gange måttet læse falske rygter om sig selv og Nicklas Bendtner på Jodel. Foto: Liselotte Sabroe

»True. Men det kan også bare være, jeg fjerner en kontakt i baggrunden, som generer mit øje ... Jeg redigerer mine billeder. Det gør alle. Så fortæl mig noget, jeg ikke ved,« siger hun med et smil i programmet, der bliver vist hver søndag på Dplay.

Men selv om lige den del med redigering af billeder ikke er opspind, slår Philine Roepstorff fast, at størstedelen af det, der bliver delt om hende, er løgn. At det overhovedet kan lade sig gøre, forstår hun ikke, og Philine Roepstorff har tidligere fortalt til B.T, at hun mener, Jodel burde forbydes.

»Jeg kan slet ikke forstå, at folk får lov til at sprede rygter anonymt på den måde. Jeg må indrømme, at jeg har været et meget blåøjet og naivt menneske langt hen ad vejen. Nicklas' og min fortid er ikke rosenrød, så derfor påvirkede den slags historier mig virkelig meget i starten, fordi jeg troede på dem, da jeg ikke forstod, hvorfor folk skulle lyve. Men jeg er i den grad blevet klogere,« fortalte hun i den forbindelse.

Her nævnte hun blandt andet, hvordan et blåt øje til en håndboldkamp fik flere til at skrive på Jodel, at det var Nicklas Bendtner, der havde tævet hende. I den forbindelse var B.T. også i kontakt med Jodel, og deres svar kan du læse her: