»Jeg er så træt af at skulle stå model til en masse løgne!«

Sådan lyder den kontante udmelding fra Philine Roepstorff, der til daglig danner par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner. Lørdag har hun i en story på sin Instagram-profil gjort det klart, at hun har fået nok af det anonyme sociale medie Jodel, og hun har derfor taget en beslutning.

»Desværre er det ikke nok ikke selv at have appen, så derfor jeg nu valgt at sige, at jeg ikke længere vil have noget som helst at gøre med folk, der har downloadet appen Jodel. Det er både arbejdsrelateret, venskaber m.m.,« skriver hun og fortsætter:

»Er folk en del af noget så forfærdeligt som den app, har de ikke længere noget at gøre i mit liv.«

Omkring 270.000 danskere har en profil på Jodel, der i den seneste tid har været til debat, fordi der blandt andet bliver delt – ofte udokumenterede – beskyldninger, rygter og kommentarer om alt fra mediepersoner og politikere til tv-værter og diverse andre kendte ansigter.

Platformen er i særdeleshed kommet i fokus i den seneste tid, hvor sexisme har stået på dagsordenen, og det har medført, at rygter i massevis florerer på Jodel. Her anklages navngivne kendte blandt andet for krænkelser og chikane.

Faktisk har det været så voldsomt, at det det sociale medie selv har udsendt en advarsel til sine brugere om, at injurierende beskeder kan føre til politianmeldelse.

Debatten om Jodel har blandt andet fået Dansk Folkeparti til at udtale, at partiet mener, appen bør fjernes. Og lige præcis den holdning ser 27-årige Philine Roepstorff, der arbejder som model, ud til at dele.

Hvad er Jodel? Jodel er et anonymt medie, der blev startet for seks år siden af tyske Alessio Borgmeyer. Borgmeyer har tidligere udtalt, at formålet med anonymiteten på mediet var at sikre, at mediet blev et sted, hvor der var frihed til at tale om alt. Jodel er et såkaldt hyperlokalt medie, da man kun kan se opslag fra personer i samme nærområde som en selv. Der er cirka 270.000 danske brugere på Jodel. Mediet skriver selv, at brugere, der overtræder loven i deres opslag, risikerer at blive politianmeldt.

»Da jeg ikke selv kan styre, om appen skal fjernes, er dette min eneste chance for at leve et liv i den ÆGTE verden, hvor jeg ikke skal ringes op dagligt af medier for at be- eller afkræfte rygter. NU ER DET NOK! Let røven, og gå ud og lev jeres eget liv. 'Small-minded' mennesker, der sidder og gør sig umage for at spolere noget for nogen, der ikke engang bruger ét minut af sin tid på dem,« slutter hun sin besked på Instagram.

Philine Roepstorff har da også grund til at gå ind i debatten om Jodel. Hun er nemlig et af de navne, der ofte går igen på den anonyme sociale platform.

Her hører det ikke til sjældenhederne, at der er opslag om, hvordan Nicklas Bendtner gentagne gange har været hende utro. Opslag, der florerer udokumenteret på mediet.

»Jeg må indrømme, at jeg har været et meget blåøjet og naivt menneske langt hen ad vejen. Nicklas' og min fortid er ikke rosenrød, så derfor påvirkede den slags historier mig virkelig meget i starten, fordi jeg troede på dem, da jeg ikke forstod, hvorfor folk skulle lyve. Men jeg er i den grad blevet klogere,« har hun for nylig fortalt til B.T.

Her fortæller hun også om, hvordan et blåt øje i forbindelse med en håndboldkamp pludselig blev en historie på Jodel om, at Nicklas Bendtner skulle have tævet hende.

