'Du skal behandle mig som en dronning.'

Sådan lyder den kække melding fra Philine Reopstorff til sin kæreste, fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

Rosenborg-angriberen har lukket ned for fodboldsæsonen 2018, og det betyder, at der lige nu er tid til hygge med kæresten, Philine Reopstorff - i hvert fald indtil, at den danske angriber skal afsone de 50 dages fængsel, han blev idømt for vold mod en taxachauffør.

Hyggen fik Philine Roepstorffs Instagram-følgere et lille indblik i lørdag, hvor hun gjorde opmærksom på en masse af det indhold, man kan findes på hendes hjemmeside. Og så var der en lille hygge-trussel til fodboldkæresten.

Foto: Screendump Vis mere Foto: Screendump

'Og måske en sexvideo med ham her, hvis han ikke behandler mig som den dronning, jeg er,' lyder det til en i hvert fald lettere afklædt Bendtner på billedet.

Parret har for vane at dele ud af deres forhold på de sociale medier. Fredag var det Bendtner, der var i drillehumør og fik et kontant svar den anden vej.

Tidligere har parret også delt billeder, hvor de er helt uden en trevl på kroppen.

Nicklas Bendtner blev 2. november idømt 50 dages ubetinget fængsel som følge af en aften i november, hvor Bendtner slog en taxachauffør. Bendtner-lejren ankede dommen, men droppede anken den 21. november.