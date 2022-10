Lyt til artiklen

Det skabte overskrifter verden over, da den kvindelige iranske sportsklatrer Elnaz Rekabi søndag deltog i en konkurrence i Sydkoreas hovedstad Seoul uden at bære Irans obligatoriske hijab.

Men hverken familie eller venner har hørt fra hende siden. Og nu vokser bekymringerne yderligere.

Mediet IranWire, der er drevet af iranske journalister verden over og grundlagt af den iransk-canadiske journalist Maziar Bahari, som engang blev tilbageholdt af Iran, kan nemlig fortælle, hvad der er sket med Elnaz Rekabi.

Ifølge mediet er den unge sportsstjerne blevet anholdt af iransk efterretningstjeneste i Seoul.

Og når hun lander i Irans hovedstad Tehran, vil hun blive overført til Evin-fængslet, der er berygtet for dets forfærdelige fængselsforhold.

Flere internationale medier herunder The Washington Post, BBC og Bild citerer IranWire for netop dette.

En kilde har fortalt til IranWire, at Elnaz Rekabi blev indkaldt til den iranske ambassade i Seoul. Her fik hun at vide af en sportsembedsmand, at hvis hun udleverede sit pas og mobiltelefon, ville han sørge for, at hun ville få en sikker rejse til Iran.

I et tweet afviser den iranske ambassade i Seoul alle de »falske nyheder og desinformation« vedrørende Rekabis afgang tirsdag.

Men i stedet for at poste et billede af hende fra Seoul-konkurrencen, postede ambassaden et billede af hende iført tørklæde ved en tidligere konkurrence i Moskva, hvor hun også tog en bronzemedalje.