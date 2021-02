I november blev de set sammen gående hånd i hånd, og på valentinsdag søndag stod de så officielt frem som kærester.

Hollywood-stjernen Vanessa Hudgens, der nok er mest kendt for sin rolle som Gabriella i 'High School Musical'-filmene, har således fundet sin otte år yngre udkårne på baseballbanen.

I et opslag på sin Instagram-profil deler hun et billede af hende og sin nye kæreste, Cole Tucker, der til daglig spiller for Major League baseballklubben Pittsburgh Pirates.

»Det er dig, det er mig, det er os,' skriver hun til billedet, hvor hun også har tagget kæresten.

Cole Tucker har endnu ikke selv delt noget på sin profil, men erklærer alligevel sin kærlighed i kommentarfeltet, hvor han har skrevet:

'Stor kærlighed'.

32-årige Vanessa Hudgens har de seneste måneder flere gange antydet, at der var en ny mand i hendes liv, men vi skulle altså helt frem til valentinsdag, før hun bekræftede de mange rygter.

Den tidligere Disney-stjerne var senest i et forhold med skuespilleren Austin Butler, som hun var sammen med i knap ni år, inden de i januar så gik hver til sidst.

Inden da havde hun også et længere forhold til stjerneskuespilleren Zac Efron, der ligeledes fik sit store gennembrud i 'High School Musical'-filmene.

De to spillede således over for hinanden i rollerne som Gabriella Montez og Troy Bolton.

Men nu er det tilsyneladende slut med skuespillere for Vanessa Hudgens, der altså nu har fundet kærligheden i en 24-årig baseballstjerne.