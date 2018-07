Tom Dumoulin ser sin chance for at vinde Tour de France som lille, men han vil give det et sidste skud fredag.

Lourdes. 1 minut og 59 sekunder.

Så meget skal Sunweb-kaptajn Tom Dumoulin hente på Skys Geraint Thomas, der er indehaver af den gule trøje før Tour de Frances sidste bjergetape fredag.

Selv om sandsynligheden for samlet sejr ikke er overvældende, har den 27-årige hollænder ikke opgivet ævred helt.

- Jeg tror, at chancen for at vinde er meget lille. Men hvis jeg ser en mulighed, vil jeg helt sikkert tage den.

- Jeg vil forsøge at teste Thomas. Vi må se, om det er muligt, siger Dumoulin ifølge nyhedsbureauet AP.

På onsdagens bjergrige etape lykkedes det Dumoulin at overhale Geraint Thomas' holdkammerat Chris Froome.

Men Thomas har endnu ikke vist svaghedstegn i det tre uger lange etapeløb, og med blot en bjergetape, en enkeltstart og en flad etape til Champs-Élysées tilbage, løber Dumoulin snart tør for asfalt.

Sidste års Giro d'Italia-vinder kan dog hænge sin hat på, at Thomas aldrig har opnået en bedre slutplacering end nummer 15 i et af de tre store etapeløb.

Det blev Thomas i Tour de France både i 2015 og 2016. Sidste år udgik han efter et styrt på 9. etape.

Tom Dumoulin har til gengæld ikke fuldført et Tour de France siden 2014. Dengang blev hollænderen blot nummer 33, hvilket fortsat er hans bedste placering i det tre uger lange løb.

19. etape, der køres fra Lourdes til Laruns fredag, er 200,5 kilometer lang og byder på hele seks kategoriserede stigninger.

Rytterne skal blandt andet prøve kræfter med klassiske bjerge som Tourmalet og Col d'Aubisque.

/ritzau/