Emil og Theis Midé Erichsen befinder sig lige nu et af de steder, de kender så godt.

De to - der i Danmark også er kendt som Beha-brødrene - er nemlig i gang med et rekordforsøg på båden 'Childhood1'. Det skriver TV 2 Sport.

Planen er at sejle Danmark rundt hurtigst muligt, hvilket betyder, at de skal gøre det hurtigere end tre dage og otte timer.

»Vi håber på at kunne sejle ruten på to et halvt til tre døgn. Som vejret ser ud nu, skulle vi have en god chance for at slå 'den gamle rekord',« sagde Emil Midé Erichsen til TV 2 Sport inden turen gik i gang.

Sent søndag aften havde de signal på båden for første gang, og her kunne Emil Erichsen fortælle, at det hele gik godt.

»Vi startede racet tæt på klokken 15 nede ved Rømø og ræser af sted med 17-18 knob lige nu. Det går lynhurtigt, og det er mega sjovt. Lige nu er vi virkelig godt på vej mod at sætte en virkelig hurtig tid på vej rundt om Danmark,« siger han til TV 2.

Emil og Theis Midé Erichsen blev kendte efter det populære program 'Kurs mod fjerne kyster', der er blevet sendt på TV 2, og de kommer rundt i flere afkroge af Danmark på ruten. Den startede som nævnt ud for Rømø, og herfra gik turen til Skagen.

Herefter er de styret mod Kronborg, og siden rammer de Christiansø og Gedser, inden turen efter planen slutter i Aarhus. Holder Beha-brødrene - og resten af besætningen - sig til tidsplanen, vil Childhood1 være i havn i løbet af onsdag.