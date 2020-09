Det britiske Guild Esports planlægger at gå på børsen i London for at øge chancerne for sejre og succes.

Organisationen, der udvikler og driver flere e-sportshold, har den tidligere fodboldstjerne David Beckham i ejerkredsen.

»Vi tager dette skridt, da e-sport drager fordel af en hastigt stigende fanbase på verdensplan.«

»Turneringerne tiltrækker et større publikum end Wimbledon i tennis, Tour de France og US Open,« oplyser Guild Esports onsdag.

En kilde tæt på børsintroduktionen fortæller til Reuters, at organisationen vil udbyde 40 procent af den samlede aktiekapital på London Stock Exchange i løbet af efteråret.

Planen er at hente 20 millioner pund svarende til 165 millioner kroner, fortæller kilden.

Der er den seneste tid kommet en del opsigtsvækkende nyheder fra den britiske e-sports-organisation.

I slutningen af juni oplyste Guild Esports således, at David Beckham var indtrådt som medejer.

Den tidligere anfører for Englands fodboldlandshold er også involveret i den amerikanske fodboldklub Inter Miami.

I august annoncerede Guild Esports, at man gik ind i spillet FIFA. Det skete, da organisationen hentede den tyske profil Niklas Raseck.

/ritzau/Reuters