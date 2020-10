Familien Beckham har nok en gang skabt debat på internettet. Det er et opslag på Instagram, der vækker opsigt.

I opslaget på Victoria Beckhams Instagram ses David Beckham og datteren Harper. De er omkranset af planter i alle efterårets kendetegnende farver.

Men det, der stjæler fokus, er, at David Beckham kysser Harper på munden.

Harper er ni år gammel. Og derfor mener flere, at det er upassende at kysse hende på munden. Det skriver Yahoo.

Please, lad være med at kysse hende på munden.

David, den slags kys med din datter... Det er underligt.

Hvis det er i offentligheden, vil folk kigge mærkeligt på jer.

Det er blot et lille udpluk af de mange kommentarer. Selv om flere er kritiske, så er der også mange positive og søde beskeder:

Hun er hans datter. Jeg kysser stadig mine børn på munden, fordi jeg elsker dem.

Tag jer sammen – det er bare kærlighed. Hvis du mener, at der er noget galt med det, så skal du have et gok i nødden.

Jeg stiller spørgsmålstegn ved de personer, der mener, at der er noget galt ved, at en far kysser sin datter.

Det er ikke første gang, at et billede af David, der kysser datteren på munden, vækker opsigt. Sidste sommer var det endda en video, hvor han kyssede Harper på munden på en båd, der fik stor opmærksomhed.

Tv-værten Piers Morgan var i programmet 'Good morning Britain' uforstående over for videoen:

»Det er meget sødt... Men hvorfor vil en far kysse sin datter på læberne? Jeg forstår det ikke. Det er makabert og mærkeligt. Og så viser du det til hele verden, hvorfor?«

David Beckham forsvarede i 2017 sine handlinger. Han sagde under en live-udsendelse på Facebook, at han kysser alle sine børn på munden, fordi han derved viser dem sin kærlighed.

»Jeg er meget kærlig over for børnene. Sådan har jeg og Victoria altid været. Vi vil godt vise vores børn, at vi elsker og beskytter dem, at vi støtter dem og altid passer på dem.«

Victoria har ligeledes været kritiseret for at dele et billede, hvor hun kysser sine børn på munden. Men det tyder altså ikke på, at parret har tænkt sig at stoppe med det.