Hendes kone er lige nu fængslet i Rusland, og ingen ved, hvornår hun bliver løsladt og kan komme hjem.

Det er virkeligheden for Cherelle Griner, der er gift med basketstjernen Brittney Griner, der forleden blev tilbageholdt af russiske toldmyndigheder i en lufthavn uden for Moskva.

Efterfølgende blev hun varetægtsfængslet, og familien sidder nu hjemme i USA og venter.

'Vi elsker dig skat. Folk siger 'hold jer i gang'. Men der er ikke noget i verden, der kunne holde os fra at bekymre os om dig. Mit hjerte, alles hjerter, skipper slag for hver dag, der går,' skriver Cherelle Griner i et opslag på Instagram.

Ifølge myndighederne risikerer Brittney Griner op til ti års fængsel, og i hjemlandet frygter de, at det hele kan ende i et magtpolitisk spil mellem Rusland og USA efter den russiske invasion af Ukraine.

I USA er det ikke meget, familien hører, og de håber bare på, de kan få Brittney Griner, der angiveligt var i besiddelse af cannabisolie, hjem i sikkerhed inden for nærmeste fremtid.

'Jeg savner din stemme, jeg savner dit nærvær. Du er vores menneske. Ingen ord kan beskrive smerten. Jeg har ondt, vi har ondt. Vi venter på den dag, vi kan overøse dig med kærlighed som familie,' slutter hun.

Flere eksperter har tidligere udtalt, at det kan blive en udfordring at få basketstjernen ud af Rusland. Ud over muligheden for at ende som en brik i et magtspil, kan hun også blive brugt som pressionsmiddel i en eventuel udveksling af fanger, har William Partlett, der er professor ved Melbourne Law School, tidligere fortalt.

»Hun er i hvert fald i større fare nu, end hun havde været før invasionen. Der er langt færre amerikanske diplomater i Rusland lige nu, som ville kunne hjælpe med Brittneys sag,« har han fortalt til Yahoo Sports.

Brittney Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA.

Ved siden af har hun i perioder repræsenteret Zhejiang Golden Bulls i Kina og UMMC Ekaterinburg i Rusland. Brittney Griner var i Rusland efter at have spillet en kamp for den russiske klub.

Brittney Griner blev valgt først af alle spillere i WNBA-draften tilbage i 2013. Hendes meritliste tæller blandt andet et WNBA-mesterskab, to OL-guldmedaljer og to VM-titler med USA.