Den amerikanske basketballspiller Keyontae Johnson er i kritisk tilstand, efter han faldt om under en kamp.

De unge basketball-stjerne læser til dagligt på University of Florida, og det var også her, han kollpasede under en kamp.

Det skriver flere medier herunder TMZ.

Kampen var mellem Gators og Florida State Seminoles, og Keyontae Johnson havde lige scoret et mål for Gators og fejret det, da der blev holdt timeout.

Kort efter spillerne er kommet på banen igen, falder Keyontae Johnson om.

Hans holdkammerater råbte om hjælp, og Keyontae Johnson blev taget ud af banen på en båre, og blev kørt med ambulance til Tallahassee Memorial Hospital.

En gruppe synligt rystede holdkammerater og træner Mike White krøb sammen i bøn, før spillet genoptog.

Den unge stjerne-spiller blev testet postiv for coronavirus i sommers, og ifølge TMZ, så ser det ud til, at han er blevet ramt af en af bivrirkninger, som er betændelse i hjertemusklen.

Holdets talsmand, Denver Parler, har været på Twitter og skrevet en lille hilsen til Keyontae Johnson:

'Vores tanker er med Key. Elsker dig.'

Keyontae Johnson er i stabil, men kritisk tilstand.