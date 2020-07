Baseballholdet Cleveland Indians fjernede sin maskot - en grinende høvding - fra holdets trøjer i 2018.

Major League Baseball-holdet Cleveland Indians vil undersøge, om holdets tilnavn skal ændres.

Det sker ifølge nyhedsbureauet AFP efter flere anklager om, at navnet er stødende over for indfødte amerikanere.

I en pressemeddelelse skriver holdet, at det vil gå i dialog med lokalsamfundet og afgørende interessenter for at undersøge, om navnet skal ændres.

- Vi er forpligtet til at have en positiv effekt på vores lokalsamfund og omfavne vores ansvar for at fremme retfærdighed og ligeværdighed, skriver holdet på sociale medier.

Cleveland har heddet Indians siden 1915. Før det har holdet heddet Broncos, Blues og Naps.

For to år siden fjernede Cleveland Indians den grinende høvding ved navn Chief Wahoo, som er holdets maskot, fra holdtrøjer og -kasketter.

Meldingen kommer, samme dag som NFL-holdet Washington Redskins udmeldte, at det muligvis vil ændre sit navn.

/ritzau/